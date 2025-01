Los Angeles, incognita vento e sciacalli in azione. 16 morti negli incendi

(Adnkronos) – E’ una corsa contro il tempo quella dei vigili del fuoco che da giorni tentano di domare i devastanti incendi a Los Angeles. La contea brucia ancora, mentre forti raffiche di vento minacciano i progressi fatti finora dai soccorritori, spostando le fiamme verso l’entroterra. I roghi, spiegano intanto le autorità aggiornando il bilancio delle vittime, hanno ucciso 16 persone. E, come se la distruzione non fosse già abbastanza, LA si trova ora a dover affrontare anche gli sciacalli impegnati a saccheggiare quello che rimane tra le macerie.

L’incendio sulla costa di Palisades è stato contenuto “almeno per l’11%, ma ora – a causa di forti raffiche di vento – si sta spostando nell’entroterra verso Brentwood e altre comunità vicine al Getty Center e all’UCLA”, spiega la Cnn. Più di 100mila residenti restano intanto sotto ordine di evacuazione, questo perché l’incendio di Eaton ad Altadena e altri incendi nella contea continuano a bruciare.

Il bilancio delle vittime degli incendi di Eaton e Palisades è intanto salito a 16, ha spiegato ieri il medico legale della contea di Los Angeles. Secondo i registri dell’ufficio, cinque delle morti sembrano essere dovute all’incendio di Palisades e 11 all’incendio di Eaton. Dei 16 casi segnalati dal medico legale, 10 riguardano resti umani confermati, spiega ancora la Cnn.

Ad aggiungere dolore su dolore, arriva anche la piaga degli sciacalli in azione tra le macerie. Secondo il capitano Mike Lorenz del dipartimento di polizia di Los Angeles, infatti, gli agenti stanno individuando saccheggiatori nelle aree di evacuazione obbligatoria, con sette arresti effettuati solo negli ultimi due giorni.

“Il saccheggio è un problema, il numero degli arresti è in continua crescita”, ha detto, parlando ieri a un incontro della comunità di Palisades. “Stiamo catturando i saccheggiatori all’interno della zona, ma stiamo proteggendo l’area sempre meglio ogni singolo giorno”, ha aggiunto. “Abbiamo anche arrestato due persone che in realtà si spacciavano per vigili del fuoco mentre entravano e uscivano dalle case”, ha continuato.

Alcuni residenti che sono dovuti fuggire hanno assunto guardie di sicurezza private per proteggere ciò che restava delle loro case, ha poi detto Lorenz, spiegando che quelle guardie sono ora controllate e sorvegliate da vicino dalla polizia di Los Angeles.

Resta intanto in vigore il coprifuoco in tutte le zone di evacuazione obbligatoria, inteso a proteggere la proprietà e prevenire furti con scasso o saccheggi, spiegano le autorità. I trasgressori del coprifuoco saranno soggetti all’arresto e la condanna potrebbe comportare una multa fino a 1000 dollari o il carcere.