Maltempo, temporali e venti di burrasca: allerta meteo arancione in Calabria, gialla in sei regioni

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia, in particolare al Sud. Per oggi, domenica 12 gennaio, la Protezione civile ha emanato l’avviso di allerta arancione per la Calabria e gialla in altre sei regioni per temporali, forte vento e mareggiate.

“La formazione di un’area depressionaria sul Tirreno determinerà precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche meridionali, oltre ad un generalizzato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali ed un conseguente calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, si legge in una nota, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”, si legge sul sito della Protezione civile.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori ai 500-700 metri, sulla Basilicata, in estensione alla Calabria, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti tra Basilicata meridionale e Calabria settentrionale; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Calabria e Sicilia, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. In avviso, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie lungo i crinali appenninici centro-settentrionali, coste tirreniche meridionali ed adriatiche. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori calabresi e su Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda il Lazio la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un’allerta gialla con validità dalle prime ore di domenica e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale siciliana ha invece diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Su tutta la Sicilia è prevista allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, “dalle prime ore di domani (oggi, ndr) e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, specie sui settori tirrenici, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo le coste tirreniche. Mareggiate lungo le coste esposte”.