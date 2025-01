Chi è Francesco Passaro, il coetaneo di Sinner al primo successo in uno Slam

(Adnkronos) – La prima favola italiana degli Australian Open 2025 è quella di Francesco Passaro. Il 23enne azzurro, ripescato nel tabellone principale dello Slam grazie al forfait di Fabio Fognini, ha agguantato il secondo turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov. Il bulgaro si è ritirato sul punteggio di 7-5 2-1 per un problema fisico, ma dopo un grandissimo primo set giocato da Passaro, al primo successo in carriera in uno Slam.

La prima curiosità è che Passaro, 23 anni, è coetaneo di Jannik Sinner. È nato a Perugia il 7 gennaio 2001 e tra il 2021 e il 2022 ha conquistato 5 tornei Itf e un Challenger a Trieste. Nel 2022 ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali di Roma e nello stesso anno ha agguantato anche due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Con il 2025, ha raggiunto il suo best ranking Atp, la posizione numero 104. La fotografia di un momento d’oro per Francesco, che in Australia sogna di continuare a stupire. Il prossimo passo? Il match con il francese Benjamin Bonzi, numero 64 al mondo.