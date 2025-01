Freddo a Roma, previsioni meteo: nessuna possibilità di neve

(Adnkronos) – Il maltempo e il freddo dominano in Italia al centro-sud, con la possibilità di vedere neve anche a quote basse in questi giorni di gennaio. Vale anche per Roma?

In queste ore sulle regioni meridionali, in particolare, si avvertono gli effetti dell’ondata di maltempo con pioggia e neve anche a bassissima quota. La situazione coinvolge anche le regioni adriatiche centrali: la neve potrebbe sfiorare addirittura le spiagge abruzzesi se non presentarsi mista a pioggia.

C’è la possibilità che anche Roma, dopo anni, torni ad essere imbiancata? “Nei prossimi giorni un campo di alta pressione riuscirà ad espandersi dall’Oceano Atlantico verso l’Europa centro occidentale, inglobando quindi anche parte dell’Italia”, dice all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it. Se per le prossime ore le temperature scenderanno a livelli ‘polari’ anche nella capitale, in particolare di notte, non ci sono però chance di vedere il Colosseo imbiancato.

“Sulla città di Roma avremo condizioni molto stabili e soleggiate, e nessuna possibilità di nevicate. Farà piuttosto freddo specie di notte e al primo mattino con valori prossimi a zero gradi”, dice Gussoni delineando il quadro che, a livello di precipitazioni, non cambierà nemmeno verso il fine settimana. “Queste condizioni atmosferiche ci terranno compagnia almeno fino al prossimo weekend, con prevalenza di sole anche sulla Capitale”, spiega.