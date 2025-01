Israele-Hamas, Biden: “Accordo per tregua e rilascio ostaggi è vicino”

(Adnkronos) –

Un accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele e di rilascio degli ostaggi è “sul punto” di essere finalizzato. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel suo discorso conclusivo al Dipartimento di Stato tenuto mentre a Doha proseguono i negoziati. “Nella guerra tra Israele e Hamas, siamo sul punto di vedere una proposta che ho illustrato in dettaglio mesi fa finalmente concretizzarsi” ha detto Biden.

Cosa prevede l’accordo



“Stiamo spingendo con forza per concludere questo accordo – ha assicurato il presidente -. L’accordo che abbiamo strutturato libererebbe gli ostaggi, fermerebbe i combattimenti, garantirebbe la sicurezza di Israele e ci consentirebbe di aumentare significativamente l’assistenza umanitaria ai palestinesi che hanno sofferto terribilmente in questa guerra iniziata da Hamas. Hanno passato l’inferno”.

Il presidente uscente si è soffermato su una serie di temi. Gli Stati Uniti e i loro alleati, ha detto, “non possono abbandonare” l’Ucraina. Nel sottolineare il sostegno statunitense e internazionale a Kiev dall’inizio dell’invasione, Biden ha affermato che il leader russo Vladimir Putin “non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi strategici”, ma che “c’è ancora molto da fare, non possiamo abbandonare” Kiev.

Biden, quindi, ha attribuito alla sua politica estera il merito di aver portato l’Iran allo stato più debole degli ultimi decenni. “Avreste mai pensato che saremmo arrivati a questo punto con l’Iran?” si è chiesto retoricamente.

Biden ha ricordato l'”odioso” attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, sostenuto dall’Iran, e i successivi attacchi missilistici di Teheran contro Israele. “Due volte hanno fallito perché gli Stati Uniti hanno organizzato una coalizione di paesi per fermarli e ho ordinato agli aerei statunitensi di difendere Israele”, ha detto. “Ora, le difese aeree dell’Iran sono a pezzi,” ha dichiarato Biden, riferendosi al “gravemente ferito” proxy Hezbollah e al crollo del regime di Assad in Siria.

Secondo Biden, la sua amministrazione ha mantenuto la pressione sulla Repubblica Islamica attraverso sanzioni che hanno messo l’economia di Teheran in “uno stato disperato”.

“In definitiva, l’Iran è più debole di quanto non sia stato in decenni – ha affermato, esortando la prossima amministrazione Trump a – portare avanti l’impegno che l’America non permetterà mai, mai, all’Iran di acquisire un’arma nucleare”.

“Non posso rivendicare il merito di ogni fattore che ha portato Iran e Russia a indebolirsi negli ultimi quattro anni. Hanno fatto parecchi danni da soli, e Israele ha inflitto molti danni all’Iran e ai suoi alleati, ma non c’è dubbio che le nostre azioni abbiano contribuito in modo significativo”, ha concluso Biden.