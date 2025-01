Lavoro, concorsi pubblici: tutti i bandi aperti a gennaio

(Adnkronos) – Il 2025 si apre con una serie di opportunità occupazionali grazie ai concorsi pubblici. Il sindacato UilPa fa il punto di tutti i bandi aperti a gennaio.

Il ministero dell’Istruzione e del merito pubblica due bandi. Il primo, con scadenza 15 gennaio 2025, prevede 1.435 posti per Dsga funzionari elevata qualificazione.

Il ministero dell’Istruzione e del merito pubblica due bandi. Il primo, con scadenza 15 gennaio 2025, prevede 1.435 posti per Dsga, funzionari a elevata qualificazione.

Il secondo, con scadenza 23 gennaio 2025, offre 145 posti per dirigenti tecnici.

L’Inps prevede due bandi. Il primo, con scadenza 16 gennaio 2025, offre 138 posti funzionari sanitari. Il secondo, con scadenza 27 gennaio 2025, prevede 16 posti per professionisti legali.

Anche il ministero della Giustizia prevede due bandi a gennaio. Il primo, con scadenza 16 gennaio 2025, offre 350 posti per magistrati ordinari. Mentre il secondo, con scadenza 29 gennaio 2025, ne prevede 100 per funzionari tecnici e 136 per assistenti tecnici.

Due bandi anche per la Corte dei Conti. Il primo, con scadenza 22 gennaio 2025, per 20 posti assistenti amministrativi (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=41af5e874b0449c286c39ae71642080e). Il secondo, con scadenza 30 gennaio 2025, per 22 posti assistenti amministrativi (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=23e6a4d813964621bb35b9f7a7b38267) e 18 posti per funzionari amministrativi e giuscontabili (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3ff7a2b12e574c40b1dc1c6df4eb1794).

Un bando anche per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Scadenza 20 gennaio 2025 per 415 posti assistenti amministrativi tributari.

Il ministero Ambiente e sicurezza energetica (Mase), infine, pubblica un bando, con scadenza 29 gennaio 2025, per dirigenti tecnici e per dirigenti amministrativi contabili.