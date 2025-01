Tristan Schoolkate, chi è il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha iniziato la nuova stagione così come l’aveva finita, da numero uno. L’azzurro ha battuto Nicolas Jarry in tre set, dopo un match equilibrato soprattutto nei primi due parziali, volando al secondo turno dell’Australian Open. A Melbourne Sinner affronterà Tristan Schoolkate, tennista australiano numero 173 del mondo che è riuscito a superare il giapponese Taro Daniel in quattro set all’esordio. Ma chi è Schoolkate?

Tristan Schoolkate è nato a Perth, in Australia, il 26 febbraio 2001. Ha iniziato a giocare a tennis fin dall’infanzia grazie a suo padre, grande appassionato ed ex allenatore. Entra prestissimo anche nel giro delle nazionali giovanili, con l’esordio nel circuito Challenger che arriva nel 2019, mentre quello in Atp nel 2021 grazie a una wild card.

La sua è stata una crescita costante. Schoolkate ha vinto il suo primo titolo a Plaisir nel circuito Itf nel 2021, trionfando anche nel doppio. Il primo Challenger invece è arrivato la scorsa stagione a Guangzhou, dove ha festeggiato la doppietta riuscendo a vincere anche in doppio con Blake Ellis. Grazie a questi risultati, e al debutto in un torneo dello Slam allo scorso US Open, raggiunge proprio lo scorso anno, a 23 anni, il suo best ranking Atp al 167esimo posto.