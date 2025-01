Ucraina, Russia: “C’è volontà politica incontro Putin-Trump”

(Adnkronos) – In riferimento a un possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, “non ci sono preparativi concreti” in corso, ma c’è la “volontà politica”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dai media russi. “Molti paesi si sono offerti come luogo in cui ipoteticamente si possono tenere contatti, ma è troppo presto per parlarne”, ha affermato.

Secondo quanto riporta Kommersant, Washington e Mosca avrebbero avviato discussioni preliminari su un possibile incontro tra Trump e il leader russo, senza attendere l’insediamento del presidente degli Stati Uniti, previsto per il 20 gennaio, ma un vertice non è ancora stato preparato.

Per il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è “un’opportunità” per porre fine al conflitto con la Russia. “Vediamo il periodo successivo al 20 gennaio come un’opportunità”, ha detto in un’intervista all’emittente tedesca Ard, insistendo per “una pace giusta”.

Sybiha ha però aggirato alcune domande sulle posizioni dichiarate da Trump, anche su un possibile incontro con il leader russo Vladimir Putin. “Continueremo a lavorare per il nostro obiettivo strategico – ha detto – Bisogna costringere la Russia alla pace”. Secondo il ministro, la “Russia non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi strategici in Ucraina”.