Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il pari contro il Cagliari, il Milan torna in campo oggi, martedì 14 gennaio, e affronta il Como nel recupero del 19° turno di campionato. Al Sinigaglia, la squadra di Conceicao cerca i tre punti per rialzare una classifica complicata in Serie A (il Diavolo è ottavo, con 28 punti), mentre gli uomini di Fabregas sono chiamati a dare continuità al buon pareggio contro la Lazio.

Per la gara in programma oggi alle 18, Conceicao recupera Emerson Royal dopo la squalifica. Abraham dovrebbe poi far rifiatare Morata, mentre il grande dubbio è in difesa con il ballottaggio Gabbia-Tomori. Per quanto riguarda i padroni di casa, Fabregas recupera Nico Paz, che però resta in dubbio per la formazione titolare. L’attesa è tutta per Cutrone, il grande ex di giornata. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Como-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. In questo caso, per gli abbonati sarà possibile anche la visione sull’app Sky Go.