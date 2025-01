Neil Gaiman, per autore American Gods nuove accuse di violenza sessuale

(Adnkronos) – Accuse di aggressioni e violenze sessuali da otto donne per Neil Gaiman, 64 anni, autore di successo con i romanzi “Buona Apocalisse a tutti!”, “Nessun dove”, “Stardust”, “American Gods” e “Il giorno che scambiai mio padre con due pesci rossi”. Lo scrittore britannico di graphic novel fantasy e di fantascienza è stato oggetto di un’inchiesta del “New York Magazine” che riporta i dettagli delle nuove accuse mosse contro di lui sulla base di interviste a otto donne, che segue la pubblicazione dello scorso anno del podcast ‘Master’ di Tortoise Media, che riportava le accuse iniziali delle presunte vittime, tra cui una ex baby sitter del figlio di Gaiman. I rappresentanti di Gaiman hanno negato le accuse, dichiarando alla rivista statunitense che lui e le donne avevano avuto incontri consensuali.

Nel luglio 2024 Tortoise Media aveva riferito che Gaiman era stato accusato di violenza sessuale e pubblicato una serie di podcast che coprivano le accuse fatte da cinque donne. Ora il “New York Magazine” e il suo sito web Vulture hanno riportato le accuse di otto donne – quattro delle quali hanno partecipato al podcast di Tortoise Media – che sostengono di aver avuto esperienze simili con Gaiman. Una delle donne, che aveva fatto da baby sitter al figlio di cinque anni di Gaiman, sostiene che lui le abbia offerto un bagno nel suo giardino prima di raggiungerla nuda nella vasca, chiedendole di sedersi sulle sue ginocchia, e che l’abbia aggredita sessualmente.

Sebbene l’articolo affermi che tutte le accusatrici abbiano in qualche modo assecondato i desideri di Gaiman chiamandolo “padrone” e continuando a comunicare con lui, le donne sostengono che il consenso e le specifiche pratiche erotiche, che a loro dire hanno avuto luogo, non erano state discusse e concordate prima che avvenissero. Il rappresentante di Gaiman aveva precedentemente dichiarato a Tortoise Media che “la degradazione sessuale, il bondage, la dominazione, il sadismo e il masochismo possono non piacere a tutti, ma tra adulti consenzienti il Bdsm è lecito”. La Bbc ha contattato i rappresentanti di Gaiman per ulteriori commenti, senza però al momento ricevere risposte.

Nel gennaio 2023 era stata presentata una denuncia alla polizia che accusava Gaiman di violenza sessuale, ma alla fine l’indagine è stata archiviata.

Da quando sono emerse le accuse, diversi progetti cinematografici e televisivi di Gaiman sono stati fermati. La terza stagione di “Good Omens” di Prime Video si concluderà con un episodio di 90 minuti e Gaiman non sarà più coinvolto nella produzione. La Disney ha sospeso la produzione dell’adattamento cinematografico di un altro titolo di Gaiman, “The Graveyard Book”, mentre Netflix ha cancellato “Dead Boy Detectives”, anche se non è chiaro se ciò sia legato alle accuse.

La seconda stagione di “The Sandman” dovrebbe comunque uscire quest’anno su Netflix, così come l’adattamento in serie di “Anansi Boys” per Prime Video. La Bbc ha contattato Netflix, Prime Video e Disney per un commento, anche in questo caso per ora senza ottenere risposte.

La Leeds Playhouse ospiterà da aprile un adattamento musicale della novella dark fantasy horror per bambini “Coraline” di Gaiman. A novembre lo scrittore ha dichiarato alla Bbc News che stava portando avanti il progetto. Headline, che ha pubblicato diverse opere di Gaiman, ha rifiutato di commentare le accuse contro l’autore nato a Portsmouth.