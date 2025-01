Ucraina, Kiev: “Sferrata la più massiccia ondata di attacchi contro Russia”

(Adnkronos) –

L’Ucraina rivendica di aver sferrato “la più massiccia” ondata di attacchi la notte scorsa su obiettivi situati in Russia dall’inizio della guerra. “Le Forza di difesa ucraine hanno lanciato il più massiccio attacco contro le strutture militari dell’occupante ad una distanza di 200-1.100 chilometri dentro il territorio della Federazione russa”, ha postato lo stato maggiore sui social media.

Gli impianti chimici, le raffinerie e i depositi di munizioni della base aerea di Engels sono stati presi di mira con successo, ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (SBU). I droni ucraini avrebbero preso di mira più regioni, tra cui gli oblast di Saratov, Voronezh e Orel, nonché il Tatarstan.

Il Ministero della Difesa russo non ha specificato il numero di droni coinvolti, ma ha reso noto che Kiev aveva lanciato missili occidentali sul territorio russo in un attacco notturno che ha colpito una base militare. Le forze di difesa hanno abbattuto “sei razzi Atacms di fabbricazione statunitense e sei missili da crociera britannici Storm Shadow”, che sono stati lanciati sulla regione di confine di Bryansk, nonché due missili Storm Shadow sul Mar Nero.

La Russia ha dichiarato di aver riconquistato due villaggi ucraini nella regione orientale di Donetsk, che Kiev aveva strappato al controllo russo all’inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo ha affermato in un briefing quotidiano che le sue unità dell’esercito hanno “liberato” i villaggi di Neskuchne e Terny, in due diverse aree della linea del fronte.

La Russia è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per il Paese “che ora si chiama Ucraina”, ma “nel contesto di accordi più ampi”, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa. “Naturalmente, le minacce sul fianco occidentale, ai nostri confini occidentali, devono essere eliminate”, ha precisato Lavrov, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Solo nel contesto di accordi più ampi, siamo pronti a discutere le garanzie di sicurezza per il Paese che ora si chiama Ucraina, o per parte di questo Paese, che non si è ancora determinata, a differenza della Crimea, del Donbass e della Novorossiya”, ha dichiarato.

Lavrov ha anche dichiarato di accogliere con favore i segnali provenienti dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sul conflitto in Ucraina, a meno di una settimana dal suo insediamento. Trump si è impegnato a porre fine rapidamente al conflitto durato quasi tre anni, ha espresso scetticismo sul sostegno militare di Washington a Kiev e ha simpatizzato con le preoccupazioni di Mosca sull’alleanza militare Nato. “Il fatto stesso che le persone stiano iniziando a parlare di più delle realtà sul campo probabilmente merita di essere accolto con favore”, ha detto.

La Russia occupa quasi un quinto del territorio internazionalmente riconosciuto dell’Ucraina e ha affermato di aver annesso cinque delle sue regioni: la Crimea nel 2014 e le regioni di Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhia nel 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all’Ucraina di ritirarsi da tutti questi territori, compresi quelli significativi ancora sotto il controllo delle forze di Kiev, come precondizione per i colloqui di pace.

Nonostante abbia appoggiato la posizione pubblica di Trump, Lavrov ha affermato che la Russia non ha ancora ricevuto proposte specifiche su come intende portare le due parti al tavolo dei negoziati. “Aspetteremo iniziative concrete”, ha detto Lavrov. “Una volta che diventerà presidente e formulerà una posizione definitiva sugli affari ucraini, ovviamente la studieremo”, ha aggiunto.