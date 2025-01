Australian Open, da Musetti e Berrettini a Sonego: orario e dove vedere gli italiani in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner, ma non solo. Domani, giovedì 16 gennaio, agli Australian Open scenderanno in campo anche Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nel singolare maschile e Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti per quanto riguarda il tabellone femminile. Melbourne si colorerà ancora di azzurro, con buona parte dei tifosi di casa pronti a sostenere gli italiani.

Ma a che ora saranno impegnati gli azzurri agli Australian Open? Ad aprire le danze (alle 2.30, in piena notte italiana) sarà Lorenzo Musetti, contro Denis Shapovalov. Poi, ecco nell’ordine le altre sfide:

04:30 Jaqueline Cristian-Lucia Bronzetti

06:00 Joao Fonseca-Lorenzo Sonego

07:00 Matteo Berrettini-Holger Rune

09:00 Jannik Sinner-Tristan Schoolkate

Ore 11:00 Renata Zarazúa-Jasmine Paolini

Grande attesa per Sinner, con il numero uno al mondo che alla Rod Laver Arena avrà ovviamente i favori del pronostico contro la wild card Tristan Schoolkate. Occhi puntati anche su Matteo Berrettini, atteso da Rune dopo il bell’esordio contro Norrie.

Ma dove verranno trasmesse le partite degli italiani agli Australian Open? L’edizione 2025 del torneo è visibile su Eurosport 1 Hd o Eurosport 2 Hd e in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.