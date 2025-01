Bagarre alla Camera su Berlusconi, scontro Forza Italia-opposizioni

(Adnkronos) –

Bagarre alla Camera sul nome di Silvio Berlusconi, durante l’esame in aula della riforma della giustizia, quando Marco Grimaldi (Avs) ha ripercorso la storia del rapporto tra il fondatore di Fi e Marcello Dell’Ultri elencando tra l’altro i versamenti in denaro fatti negli anni dal primo a favore del secondo.

“Non consentiamo a pattume, omuncoli, scappati di casa di offendere la memoria di Silvio Berlusconi”, ha tuonato Marcello Pittalis (Fi) replicando a Grimaldi tra gli applausi e la standing ovation dei suoi colleghi. A Pittalis ha però risposto Angelo Bonelli: “Non accettiamo lezioni dal gruppo di Fi, in questo Gruppo non ci sono condannati per associazione a delinquere dii stampo mafioso”, ha detto chiedendo un richiamo per il collega di Fi.

Alla richiesta di Bonelli si è unita Cecilia Guerra (Pd): “Oggi qui sono volate offese personali, contro il collega De Luca, quelle violentissime contro Grimaldi e quelle contro la Serracchiani, gentilmente chiamata stronza dalla collega Marrocco”. A chiudere, gli interventi di Laura Ravetto (Lega) che ha letto l’elenco delle misure contro la mafia disposte dai governi Berlusconi, e di Vittoria Baldino (M5s), che ha letto il dispositivo della sentenza di condanna per Berlusconi.