Bernabè e il licenziamento dalla Lazio, ora l’ex falconiere è in convalescenza a Formello

(Adnkronos) – Prosegue il caso legato a Juan Bernabè, l’ormai ex falconiere della Lazio che è stato allontanato dal presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post-operazione di protesi peniena. Al momento Bernabè è in convalescenza e si trova nel centro sportivo biancoceleste di Formello dove vive, in attesa di completare il decorso post operatorio.

Dopo la diffusione su X di un video con l’intervento per la protesi al pene la Lazio ha cacciato lunedì scorso il falconiere Juan Bernabé. “La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabé e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento”, ha scritto la società biancoceleste in una nota.

“La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto”, prosegue il club.

Prima che venisse diffusa la nota della Lazio Bernabé ne aveva parlato a La Zanzara su Radio24. “Ho fatto l’intervento per aumentare le mie prestazioni sessuali perché sono molto attivo…ho bisogno di eiaculare ogni volta che ho tempo libero”, dice a poche ore dall’operazione di protesi peniena per amplificare le sue prestazioni sessuali: “Un intervento meraviglioso, l’ho fatto per essere prestante come quando ero giovane. La mia erezione è naturale – continua – ma con questo dispositivo premo un pulsante che mi permette di poter controllare perfettamente sia l’erezione che la tempistica”, aggiunge.

Quanto al filmato su X afferma: “Ho messo il video nel mio profilo privato quindi è una cosa privata, se poi le persone lo fanno circolare che ci posso fare? La mia coscienza è pulita, l’ho pubblicato solo per far conoscere alle persone l’intervento. Pentito di averlo pubblicato? Assolutamente no, mai pentito di niente figuriamoci se lo faccio per una cosa che ha uno scopo medico”.