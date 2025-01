Presidente Iran: “Piano Teheran per uccidere Trump? Non c’è mai stato”

(Adnkronos) – L’Iran non ha “mai” tentato di ordire piani per l’uccisione di Donald Trump. Parola del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. “E’ un altro di quei piani che Israele e altri Paesi elaborano per promuovere l’iranofobia – ha affermato in un’intervista a Nbc News – L’Iran non ha mai tentato né pianifica di uccidere qualcuno. Almeno per quanto io ne sappia”. Incalzato da Lester Holt, alla domanda “sta dicendo che non c’è mai stato un complotto iraniano per uccidere Donald Trump?”, a pochi giorni dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca, il presidente iraniano ha risposto: “Assolutamente no”.

A novembre il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un iraniano nell’ambito dell’inchiesta su un presunto tentativo di assassinare Trump quando ancora era candidato alla presidenza. Secondo le autorità statunitensi, si sarebbe trattato di un complotto per vendicare la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, il capo delle Forze Quds ucciso in un raid americano a Baghdad nel gennaio del 2020 all’epoca della prima Amministrazione Trump.

Nel 2018, durante il primo mandato, Trump decise per il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo internazionale sul nucleare iraniano e il ripristino delle sanzioni americane contro Teheran, che a sua volta iniziò a fare passi indietro rispetto agli impegni assunti. Nei giorni scorsi l’Iran e i Paesi del gruppo ‘E3’ – Regno Unito, Francia e Germania – si sono incontrati a Ginevra per discutere del programma nucleare di Teheran, il secondo round di colloqui in meno di due mesi.

E a pochi giorni dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, nell’intervista Pezeshkian ha ribadito che in linea di principio l’Iran è aperto al dialogo, “ma il problema non è il dialogo”, bensì “gli impegni che emergono dai colloqui e dal dialogo”. “Noi abbiamo mantenuto tutti gli impegni – ha rivendicato – Ma purtroppo è stata la controparte a non mantenere le promesse, a non rispettare gli impegni”. “Abbiamo il dubbio che, per quanto possiamo impegnarci in colloqui e dialogo, stiano cercando di rovesciare il governo, non di risolvere i problemi”, ha aggiunto.