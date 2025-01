Sanremo, da Lamborghini a Balti: Carlo Conti svela i co-conduttori

(Adnkronos) – Sanremo 2025 all’insegna della varietà, con presenze molto diverse al fianco del conduttore e direttore artistico, diverse ogni sera. Carlo Conti svela in diretta al Tg1 i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici del 75esimo Festival di Sanremo che andrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Ad accompagnare il direttore artistico sul palco dell’Ariston saranno: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan (già annunciato da Carlo Conti come co-conduttore dell’ultima serata).

“Sarà una conduzione insieme. Tutti insieme”, ha detto Conti, aggiungendo che “e poi magari” ci sarà “qualcun altro” anticipando che “un’altra sorpresa che arriverà strada facendo”. Insomma, “un bel cast all’insegna di un festival che va fatto insieme”, ha sottolineato Conti. E sulla reazione dei suoi compagni di viaggio ha detto: “C’è energia. Sono molto contenti. Bianca è negli Stati Uniti (la top model la scorsa estate ha annunciato di avere un tumore e si sta sottoponendo alla chemioterapia, ndr.) ed è felice come anche Elettra, Katia, Geppi, Mahmood e gli altri”. E Malgioglio? “Il suo primo pensiero è stato ‘come devo vestirmi?”, scherza Conti.

Carlo Conti ha scelto di condividere il palco del Festival di Sanremo con attori, attrici, cantanti e comici per una conduzione ogni sera dal sapore diverso. Sara una conduzione corale, quindi, sera per sera. Nella prima serata, dove si esibiranno tutti e trenta i cantanti in gara, Carlo la condurrà da solo (“a meno che non riesca a convincere due amici storici”, dichiara Conti). Nella seconda, con Conti saranno sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nella terza, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Nella quarta serata, dedicata alle cover, Geppi Cucciari e Mahmood. Nella quinta e ultima, con Carlo e Alessandro Cattelan, anche Alessia Marcuzzi.