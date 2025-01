Castellammare di Stabia, prof arrestata si difende davanti al gip e respinge le accuse

(Adnkronos) – È durato tre ore l’interrogatorio ed ha risposto a tutte le domande, difendendosi in maniera precisa e determinata, la professoressa della provincia di Napoli accusata di comportamenti sessualizzanti ai danni di 7 minori della scuola Catello Salvati di Castellammare di Stabia. La 37enne è in carcere da due giorni e risponde di pesanti accuse, mosse dalla Procura di Torre Annunziata, tra cui maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di minorenni. L’insegnante, assistita dall’avvocato Francesco Cappiello, durante il lungo interrogatorio di garanzia ha risposto a tutte le domande poste dal giudice Luisa Crasta e dal pm Bianca Maria Colangelo, sostenendo di non meritare quelle infamanti accuse. Per il momento, la 37enne resta detenuta nel carcere di Benevento, in attesa delle determinazioni del gip.