Jennifer Lopez è ‘Inarrestabile’: “Mi sentivo rotta dentro, ma ho imparato ad accettarmi” – Video

(Adnkronos) – Jennifer Lopez torna sullo schermo nel film ‘Inarrestabile’, debutto alla regia di di William Goldenberg, già premiato con l’Oscar come montatore per ‘Argo’. Disponibile su Prime Video, la pellicola racconta la vera storia di Anthony Robles: un lottatore diventato campione con una sola gamba. JLo interpreta la mamma, Judy. “Quando ho letto il copione ho capito che molte donne avrebbero potuto identificarsi nel mio personaggio”, dice l’attrice e cantante nell’intervista all’Adnkronos. Per la cantante di ‘Let’s get Loud’ è molto più di una storia sullo sport. Questo film mostra come la vita sia una lotta costante contro qualcuno o qualcosa: “Sei sempre tu contro te stesso e non contro una persona. Sei sempre tu contro i tuoi pensieri o le tue convinzioni limitanti. Solo superando tutto questo, possiamo capire che ognuno di noi può fare tutto ciò che vuole”. E la storia di Anthony ne è l’esempio.