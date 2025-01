Ucraina, Crosetto a Kiev: incontri istituzionali per il ministro

(Adnkronos) – Il ministro Guido Crosetto è giunto oggi, 16 gennaio, a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali”. A darne notizia è il ministero della Difesa, che pubblica le foto dell’arrivo del ministro.

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer si trova a Kiev, arrivato per una visita a sorpresa, la prima in Ucraina da quando è diventato premier. Obiettivo della missione è quello di firmare un accordo sui ‘100 anni di partnership’ tra il Regno Unito e l’Ucraina, di ribadire in questo modo il “fermo sostegno” di Londra a Kiev.

“L’ambizione di Putin di strappare l’Ucraina ai suoi partner più stretti è stata un fallimento strategico monumentale. Siamo più vicini che mai e questa partnership porterà quell’amicizia al livello successivo”, ha affermato Starmer.

“Il potere delle nostre amicizie di lunga data non può essere sottovalutato. Sostenere l’Ucraina nel difendersi dall’invasione barbarica della Russia e ricostruire un futuro prospero e sovrano è fondamentale per la sicurezza del governo e per il Piano per il Cambiamento”, ha aggiunto citato da Sky News.