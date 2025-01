Vicenza, esplosione in azienda di pile a Trissino. Comune: “State a casa”

(Adnkronos) – Una serie di esplosioni e un vasto incendio divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Trissino, da cui si è levata un’alta colonna di fumo denso e nero, ben visibile anche a distanza, che sta allarmando anche i Comuni vicini. L’incendio è scoppiato alla Mendeleev, un’azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. Non vi sono state vittime e al momento non si hanno notizie di feriti. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Arpav che lavoreranno tutta la notte per mettere in sicurezza l’area.

Sia a Trissino che nei Comuni vicini, alla cittadinanza è stato ordinato di non uscire e di tenere le finestre chiuse, mentre la colonna di fumo si sta dirigendo verso Arzignano e Montecchio. Le fiamme nell’arco di un’ora sono state circoscritte alla sola azienda, di cui sono rimasti però solo i muri perimetrali. Le strade circostanti sono state tutte chiuse, mentre le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei pompieri. Arpav, nel frattempo, sta monitorando i dati ambientali dell’alta nube di fumo denso che si è sprigionata nella zona industriale e che sta interessando tutti i Comuni limitrofi.