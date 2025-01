Alleato di Trump all’attacco di Harry e Meghan: “Titoli reali usati per critiche politiche”

(Adnkronos) –

Harry e Meghan stanno abusando dei loro titoli reali per promuovere inappropriate convinzioni “politiche”. Lo sostiene Nile Gardiner, direttore del ‘Margaret Thatcher Center for Freedom e Bernard and Barbara Lomas Fellow’ presso la Heritage Foundation, che ha dichiarato al Daily Beast che le critiche dei Sussex alla decisone di Meta di eliminare il fact-checking suoi social media sono una “questione profondamente politica”. Quindi è “estremamente inappropriato”, ha affermato, che individui che si fregiano dei titoli reali di “duca e duchessa del Sussex” intervengano in un “argomento politico scottante”.

Gardiner, membro di spicco del think tank pro-Trump ‘Project 2025’, ha affermato che il coinvolgimento nella questione avrebbe aumentato l’animosità di coloro che ritengono che Harry dovrebbe essere rimandato nel Regno Unito, se ha mentito nei suoi moduli di domanda di immigrazione negli Stati Uniti, e che quei documenti dovrebbero essere pubblicati. Nelle dichiarazioni pubblicate sul loro sito web, la fondazione Archewell di Harry e Meghan ha accusato Meta di non avere “integrità” e di essere “profondamente ingannevole”.

Gardiner ha affermato che la dichiarazione era “un chiaro intervento su una questione profondamente politica, in particolare la controversa questione della censura sui social media negli Stati Uniti. Questo è un argomento politico scottante, in particolare nel clima attuale”. Ha aggiunto che, pur ammesso che la coppia non faccia più parte attiva della famiglia reale, rimangono pur sempre “il duca e la duchessa del Sussex” e stanno mettendo i loro legami e titoli reali “in primo piano” per “promuovere attivamente le loro cause”.

“Per i membri della famiglia reale impegnarsi in questioni così apertamente politiche è, francamente, altamente inappropriato. Va contro il protocollo reale – ha spiegato Gardiner – Il loro uso di questi titoli per promuovere programmi personali e politici rende una presa in giro la consueta neutralità della famiglia reale. La loro dichiarazione non era un moderato invito al dialogo o alla comprensione; era una vera e propria invettiva politica”. Un “intervento inopportuno” che intensificherà “l’interesse pubblico nelle loro attività politiche” e alimenterà le richieste di pubblicazione dei documenti di immigrazione del principe Harry.

Il principe Harry non ammise il proprio passato consumo di droga quando fece domanda di visto per gli Stati Uniti. I consumatori stupefacenti sono tenuti a rivelare la loro abitudine sui moduli di richiesta del visto, una rivelazione che in genere ne causa il rifiuto. La Heritage Foundation afferma che Harry ha mentito sui moduli o che gli è stato offerto un accordo vantaggioso dall’amministrazione Biden, e l’organizzazione sta cercando di scoprire di cosa si trattasse. I suoi sforzi sono stati finora respinti dai tribunali, citando il diritto di Harry alla privacy.