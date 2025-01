Australian Open, Sinner-Giron: orario e dove vedere il match di Jannik

(Adnkronos) – Sabato impegnato per Jannik Sinner agli Australian Open. Domani, 18 gennaio, il numero 1 al mondo sarà impegnato sulla Rod Laver Arena di Melbourne, nel terzo turno del torneo. Di fronte ci sarà l’americano Marcos Giron, numero 46 del ranking. Per strappare un posto negli ottavi di finale del primo Slam stagionale.

Domani, sabato 18 gennaio, Jannik sarà impegnato alle 19 locali, le 9 in italia, contro l’americano Marcos Giron. Per Sinner sarà un match importante, perché potrebbe aprire le porte degli ottavi di finale e dunque della seconda settimana del torneo. Tra Sinner e Giron c’è stato un solo precedente, nell’ottobre 2023 a Shanghai. Vinse Jannik e per lui fu una partita molto importante, perché gli regalò la certezza della qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Il match di Jannik Sinner contro Marcos Giron agli Australian Open sarà trasmesso da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.