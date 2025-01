Bolzano, bimba lasciata sola sulle piste: genitori vanno a sciare

(Adnkronos) –

Una bambina di soli sei anni, di origine slovacca, è stata lasciata sola dai genitori per quasi due ore, mentre questi si godevano una sciata in autonomia sulle piste di Monte Elmo, in località Sesto.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Sesto, la bambina è stata notata vicino a un rifugio, completamente sola. I genitori, in vacanza nella nota località sciistica, avrebbero deciso di abbandonarla temporaneamente in un’area pubblica, ritenendo che fosse sicuro lasciarla sola per il tempo necessario a percorrere diverse discese sulle piste lungo tutto il comprensorio sciistico.

Quando sono tornati a prenderla, quasi due ore dopo, hanno trovato ad aspettarli i militari dell’Arma di Sesto Pusteria, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sul relativo comprensorio di Monte Elmo-Tre Cime. In seguito all’accaduto, i militari hanno segnalato quanto successo all’autorità giudiziaria ordinaria e dei minori.