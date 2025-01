Maltempo, allerta rossa in gran parte della Sicilia: scuole chiuse e disagi

(Adnkronos) – Allerta rossa per maltempo oggi, venerdì 17 gennaio 2025, per la Sicilia Orientale e arancione per quella Occidentale. Le scuole in molte province, tra cui Catania, messina e Siracusa sono rimaste chiuse. Aperte invece Palermo.

“Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità e a spostarsi solo se strettamente necessario”, ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell’Isola comunicate da Rfi a causa dell’allerta rossa e arancione.

Fra le chiusure programmate ci sono linee: Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Sono previste riduzioni di offerta nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre saranno soppressi i primi treni del mattino in quella Piraineto-Marsala.

Secondo la protezione civile regionale , il rischio di acquazzoni intensi è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale nell’isola. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”, dice la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo che ha colpito la Sicilia ha creato a Palermo numerosi disagi. La notte scorsa e anche stamattina i Vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate al centralino. Si segnalano anche alberi caduti a causa del forte vento e auto in panne per le strade allagate in alcune zone. In alcune zone è salata anche l’elettricità.