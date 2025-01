Meloni lunedì a Washington per l’insediamento di Donald Trump

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, lunedì 20 gennaio il sarà a Washington per la cerimonia di insediamento del Presidente eletto, Donald Trump.

Insieme a Meloni sono molti i leader stranieri che presenzieranno all’insediamento del presidente Usa. Tra le conferme, quella del presidente dell’Argentina Javier Milei così come quella del presidente del Salvador Nayib Bukele e del presidente dell’Ecuador Daniel Noboa. Per la Cina, dovrebbe esserci il vicepresidente Han Zheng. Tra gli invitati anche il leader britannico del Reform Party Nigel Farage.

Al rally che si svolgerà domenica a Washington, per riunire i sostenitori di Donald Trump alla vigilia del suo secondo insediamento alla Casa Bianca, Elon Musk salirà sul palco prima del presidente eletto. Lo rivelano a Nbcnews fonti informate sul programma della manifestazione che si svolgerà alla Capitol One Arena a partire dalla 15 ora di Washington.

Tra gli altri che prenderanno la parola, il vice presidente eletto JD Vance, il principale consigliere di Trump, Stephen Miller e il suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Saliranno sul palco membri della famiglia di Trump, insieme all’ex lottatore Hulk Hogan e il presidente dell’Ultimate Fighting Championship, organizzazione di Mma, Dana White, recentemente entrato nel board di Facebook.

Per quanto riguarda le esibizioni degli artisti non mancheranno i Village People, iconico gruppo anni settanta e ottanta riportato a nuova vita dal fatto che Trump ha scelto la sua famosa “Y.M.C.A.”, che per decenni è stata una sorta di simbolo del movimento gay, come inno dei suoi comizi.