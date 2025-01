Perché l’amore finisce? L’esperta Alonzi: “Perché comincia con una maschera”

(Adnkronos) – “Perché le relazioni finiscono? Perché cominciano con delle maschere”. A parlare con l’Adnkronos è Maria Beatrice Alonzi, scrittrice, divulgatrice scientifica con un master in Tecniche e Metodi di Analisi comportamentale e Analisi scientifica del comportamento non-verbale internazionale e autrice di ‘Perché finisce. Impara ad amare e a lasciarti amare’ (Sperling & Kupfer, pp. 240). Al centro del testo l’analisi delle difficoltà nelle relazioni, che l’esperta spiega decodificando i comportamenti più frequenti. “Quando scegliamo un partner, un amico, un collega, in genere lo scegliamo in base ai cosiddetti cardini dell’attrazione – analizza Alonzi -. Per riparare alle dinamiche del passato, perché vogliamo migliorarci, e così via. Questo comporta che nella relazione non riusciamo ad essere davvero noi stessi, perché il nostro obiettivo non è costruire davvero qualcosa con quella persona, ma cercare di riparare qualcosa di noi attraverso quella persona. Una relazione con queste caratteristiche è destinata a finire perché noi non siamo mai davvero noi stessi”.

L’autenticità è dunque uno dei segreti, da non confondere con la sincerità. “Non sono la stessa cosa -sottolinea l’esperta- Non bisogna dire la verità tutto il giorno tutti i giorni, è giusto avere dei segreti, delle zone d’ombra, è giusto non fidarsi subito. Essere autentici significa dire ‘io sono così’, ho compreso le mie emozioni, come funzionano, cosa degli altri mi fa del male. L’ho compreso così tanto che non posso compromettere la persona che sono nell’idea che solo coprendo determinate cose di me l’altro mi amerà”.

Se si dovesse descrivere l’amore, come potremmo definirlo? “Se pensiamo alle storie di libri, film che ci hanno colpito di più, scopriamo che i personaggi che ci sono entrati di più nel cuore sono quelli che non sono compiuti, ma che hanno un destino da compiere -suggerisce l’autrice di ‘Perché finisce’- Vale sia per i buoni che per i cattivi. Questo perché noi stessi siamo incompiuti, siamo in divenire. Qual è l’aspirazione massima di tutti noi? Divenire. La differenza che c’è tra quando siamo da soli e quando siamo in coppia è che nella relazione si desidera divenire con qualcuno che ci osservi e che ne sia custode. Perché in fondo…chi vuole divenire la versione migliore di sé stesso senza che nessuno lo sappia?”.

Per far durare una relazione, “la parte più difficile è scegliere la persona giusta per noi e per la quale siamo giusti -spiega ancora Maria Beatrice Alonzi conversando con l’Adnkronos-. Quindi quello che si dovrebbe fare è cercare di capire quante maschere sta mettendo l’altro, concentrarsi anche sull’altro. Fino a che siamo concentrati solo su quanto siamo amati e quanto siamo visti non abbiamo grandi possibilità di riuscita”. Altra cosa importantissima “è che in una relazione duratura bisogna prendersi cura l’uno dell’altro, ma non è giusto che questa cosa sia sempre sbilanciata 90%-10%, perché questo non è amore, è dipendenza”.

E a proposito di chi ‘sparisce’ senza dare spiegazioni, fenomeno noto con il nome di ‘ghosting’, l’esperta dà una risposta non scontata: “Non dobbiamo condannare il ghosting perché, mettendo l’etica da parte, non possiamo condannare la modalità relazionale dell’altro. Quando incontriamo qualcuno che non soddisfa la nostra volontà di relazione e magari sparisce, non dobbiamo chiederci quanto sia brutta quella persona o quanto siamo sbagliati noi, dobbiamo capire che quella relazione non può funzionare perché magari, per qualcuno, andarsene senza lasciare traccia è semplicemente meno doloroso che affrontare un ‘no’ o affrontare una chiusura. Eticamente è sbagliato? Certo. Ma non importa, importa che tu debba scegliere una persona con la quale trovarti e riuscire a comunicare”.

Ma quali sono i segnali di allarme da cui stare lontani? “Spesso quello che da fuori sembra evidente che sia un enorme pericolo, purtroppo per noi è un motore. Quando non abbiamo contezza di chi siamo, i nostri confini sono labili. Se non abbiamo avuto un amore genitoriale incondizionato, se non abbiamo imparato a rispettarci e ad amarci, le situazioni pericolose e problematiche, le persone da aggiustare, da riparare, da guarire, quelle che ci ispirano e delle quali siamo ‘conquiste’ ci sembrano ‘premi’. Quindi il segreto è capire se per noi quel sentimento d’amore è un luogo accessibile e sicuro o è un luogo pericoloso, perché in realtà non vogliamo una storia d’amore, vogliamo l’adrenalina. Allora, dobbiamo starne alla larga”.