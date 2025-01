Roma-Genoa 3-1, tris giallorosso all’Olimpico

(Adnkronos) – La Roma torna al successo, dopo il pari con il Bologna, e all’Olimpico si impone 3-1 sul Genoa nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A. Decisivo per i giallorossi il gol di El Shaarawy nella ripresa oltre all’autorete di Leali dopo i gol di Dovbyk e Masini nella prima frazione. La squadra di Ranieri sale così a 27 punti scavalcando momentaneamente l’Udinese, mentre la formazione di Viera, al primo ko in trasferta con il tecnico francese, resta fermo a 23 punti.

Ranieri dal 1′ conferma Pellegrini alle spalle di Dybala e Dovbyk con a centrocampo Paredes e Kone, in difesa sempre Hummels con Mancini e N’Dicka. Vieira per la sfida sceglie Masini in cabina di regia al posto di Badelj. Giocano Zanoli e Miretti ai lati di Pinamonti. La Roma parte bene e al 3′ spunto di Saelemakers che rientra sul sinistro e prova una conclusione che termina però di parecchio al lato. Al 9′ grandissima occasione per la Roma con Dybala che su punizione colpisce la traversa. Al 25′ la Roma passa: splendida palla di Saelemakers per l’inserimento di Pellegrini che conclude al volo: Leali respinge, ma Dovbyk è più veloce di Bani e ribatte in rete il pallone dell’1-0 giallorosso. Il vantaggio però dura poco e al 33′ il Genoa pareggia. Cross perfetto di Miretti da calcio d’angolo che trova Masini in area che colpisce al volo e batte Svilar per l’1-1.

La Roma parte bene anche nella ripresa e al 60′ torna avanti. Dybala trova El Shaarawy che dal limite lascia partire un tiro a giro preciso e rasoterra che batte un incolpevole Leali per il 2-1, poco dopo le proteste giallorosse per un calcio di rigore non concesso per un fallo di mano. Il Genoa prova a reagire e si scopre e la Roma cala il tris: al 73′ azione carambolesca dei giallorossi con Dybala che anticipa tutti e conclude verso lo specchio con il portiere Leali che nel tentativo di evitare il gol commette autorete per il 3-1 e anche in questa occasione poco prima la Roma chiedeva un penalty per un fallo su El Shaarawy. La squadra di Viera non ne ha più e la Roma porta a casa un importante successo.