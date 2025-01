Scommesse anomale su Lazio-Udinese, indagato il portiere Okoye

(Adnkronos) – Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è indagato dalla procura di Udine per truffa. Con lui è indagato anche il proprietario della pizzeria frequentata abitualmente da squadra e giocatori, Diego Giordano.

Secondo l’accusa, il portiere avrebbe fatto puntare sulla sua ammonizione in campo e nel mirino ci sarebbe la partita tra Lazio e Udinese dell’11 marzo 2024, segnalata dalla Sisal per un monte di scommesse anomalo proprio su quella particolare circostanza che si verificò in campo.

Come riporta il Messaggero Veneto, è da fine dicembre che Okoye e l’imprenditore sono sotto indagine e ai due nel frattempo sono già state perquisite le abitazioni e copiate le chat dei loro smartphone alla ricerca delle prove di un’intesa che gli inquirenti non escludono possa essere stata anche solo verbale.

Intanto, la procura della Figc ha chiesto questa mattina – a quanto si apprende – gli atti alla Procura di Udine sul portiere dell’Udinese Maduka Okoye, indagato per un flusso di scommesse anomale. Cosa succede adesso? Quando saranno state raccolte le informazioni necessarie, arriverà probabilmente il deferimento per il giocatore. Se non ci sarà patteggiamento, Okoye dovrà comparire davanti al Tribunale federale nazionale che deciderà sull’eventuale condanna. Fino a quel momento, il portiere potrà continuare a giocare.