Gatti e cani a rischio aviaria? Le raccomandazioni dell’Iss: “No a carne cruda nella pappa”

(Adnkronos) – Gatti e cani a rischio influenza aviaria? “Non si può escludere”. Parola dell’Istituto superiore di sanità secondo cui il rischio infezione c’è, “se pur considerato basso, per gatti o cani, se per esempio vivono a contatto con uccelli infetti”.

Dopo il caso del gatto contagiato dall’aviaria in provincia di Bologna, l’Iss fornisce così suggerimenti su come ridurre eventuali pericoli per i propri animali domestici invita a fare attenzione anche a cosa si mette nella ciotola del pasto.

“E’ importante evitare, per quanto possibile, il contatto con uccelli selvatici, in vita o deceduti, soprattutto in aree in cui è stata riscontrata la presenza di virus aviaria”, raccomanda l’Iss. Si suggerisce infine di “evitare di alimentarli con carne cruda o altri prodotti (per esempio visceri) provenienti da allevamenti non controllati durante i periodi di circolazione virale”.