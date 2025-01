‘Ora o mai più’, gli ospiti e le anticipazioni di stasera 18 gennaio

(Adnkronos) – Oggi, sabato 18 gennaio, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di ‘Ora o mai più’, lo show condotto da Marco Liorni in cui 8 cantanti protagonisti di successi musicali tanto intensi quanto brevi si rimettono in gioco per contendersi la vittoria davanti alla grande platea televisiva, affiancati da altrettanti coach, scelti tra i protagonisti della storia della musica leggera italiana.

Al termine della prima puntata, andata in onda sabato 11 gennaio, ha vinto Matteo Amantia. Gli abbinamenti tra gli 8 concorrenti in gara rimangono gli stessi anche per il secondo appuntamento: Antonella Bucci con Raf; Carlotta con Donatella Rettore; Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti; Loredana Errore con Marco Masini; Anonimo Italiano con Riccardo Fogli; Pago con Patty Pravo; Matteo Amantia con Alex Britti.

Gli ospiti della puntata di questa sera sono: Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia.