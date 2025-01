Troppe code alla buvette e al ristorante, Senatori fanno scattare i controlli

(Adnkronos) –

Troppo affollamento alla buvette di Palazzo Madama e al ristorante. Le lamentele dei senatori, raccolte da un po’ di tempo a questa parte, hanno portato a una severa mail dei questori di Palazzo, che chiede il rispetto delle regole per gli accessi ai luoghi di ristoro, frequentati ogni giorno dagli stessi senatori, dai dipendenti, dai funzionari e dai giornalisti e dagli ospiti con badge.

“A fronte di una situazione che, a nostro avviso, lede l’immagine e, in qualche misura, anche la funzionalità dell’Istituzione parlamentare, abbiamo dato disposizioni agli Uffici affinché gli Assistenti parlamentari di servizio vigilino sullo scrupoloso rispetto delle norme vigenti”, fanno sapere i tre questori del Senato. Una stretta che sarà effettiva dalla prossima settimana, quando il Senato ricomincerà l’attività con i lavori d’Aula e di commissione. “Cara Collega e Caro Collega numerosi Senatori lamentano, in particolare durante i lavori dell’Assemblea, il sovraffollamento del self service e della caffetteria del primo piano di Palazzo Madama a causa della presenza di persone non autorizzate”, è l’incipit del richiamo fatto arrivare a tutti gli eletti, nel fine settimana.

Ai senatori viene ricordata la norma che regola gli accessi agli spazi di ristoro di Palazzo Madama e Palazzo Carpegna: “Si rammenta che l’accesso alla Caffetteria è consentito esclusivamente ai Parlamentari (anche europei) e agli ex Parlamentari, ai Membri del Governo in carica (e ai più stretti collaboratori che accompagnano i Ministri), ai Funzionari della carriera direttiva dell’Amministrazione, al Direttore di Gabinetto ed ai Consiglieri del Gabinetto, al Capo Ufficio Stampa e al Segretario Particolare dell’Onorevole Presidente, ai Medici dell’ambulatorio del Senato, ai giornalisti appartenenti all’Associazione della Stampa parlamentare e agli altri giornalisti accreditati, al Dirigente dell’Ispettorato di PS e al Comandante dei Carabinieri presso il Senato, ai Funzionari dei Gruppi Parlamentari in ragione di un’autorizzazione ogni dieci Senatori aderenti al Gruppo, a un addetto per ogni segreteria di Presidente emerito della Repubblica, di ex Presidenti del Senato, di Vice Presidenti del Senato e Senatori Questori”. Un lungo elenco che pare non permetta più eccezioni.

Regole risalenti a norme approvate negli scorsi anni, che vengono oggi richiamate, ricordando pure che “eventuali ospiti degli aventi diritto potranno essere accompagnati solo nelle giornate in cui non vi sia seduta d’Assemblea, salvo occasionali deroghe ammesse su espressa autorizzazione scritta dei Senatori Questori”.

Stretta analoga anche per il self service di Palazzo Madama con l’eccezione delle “sole serate del martedì e del mercoledì” quando il ristorante è accessibile anche ad altre categorie di utenti: i dipendenti del Senato non appartenenti alla carriera dei Consiglieri parlamentari, i dipendenti dei Gruppi parlamentari, i collaboratori dei Senatori già accreditati al self service di Palazzo delle Coppelle e gli addetti delle segreterie particolari. Proprio questi ultimi citati, collaboratori parlamentari e dipendenti dei gruppi, si interrogano sulla stretta, in attesa di capire se per il resto della settimana potranno continuare a fruire dei servizi delle buvette e del ristorante. (di Francesco Saita)