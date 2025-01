Domenica In, ‘aspettando Sanremo’: le anticipazioni di oggi 19 gennaio

(Adnkronos) – Diciannovesima puntata di questa stagione di ‘Domenica In’. Oggi, 19 gennaio, il programma condotto da Mara Venier e trasmesso in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma dà ampio spazio a Sanremo 2025.

‘Domenica In’ di oggi si apre con un talk sulla storia del festival e in studio ci saranno alcuni protagonisti delle scorse edizioni, tra cui Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Antonella Bucci. Con loro anche gli opinionisti Marino Bartoletti ed Alba Parietti.

A seguire Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di ‘Miss Italia’, Enzo Mirigliani, sarà in studio con il figlio Nicola per raccontare la loro storia familiare. Rocio Munoz Morales si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale con il quale debutterà a Milano il prossimo 6 febbraio. Renzo Arbore, attualmente impegnato su Rai2 con il programma ‘Come ridevamo’ insieme a Gegè Telesforo, sarà in collegamento per sostenere la Campagna di sensibilizzazione a favore della Onlus ‘Lega del Filo d’Oro’, della quale è testimonial da tanti anni. Francesco Giorgino, giornalista e conduttore Rai di ‘XXI secolo’, interverrà per presentare in anteprima il suo nuovo libro dal titolo ‘Giubilei’, in uscita per Rai Libri.

La puntata va in onda oggi, domenica 19 gennaio, su Rai1 e Rai Italia a partire dalle ore 14 fino alle ore 17.10.