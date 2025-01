Fiorentina-Torino 1-1, Gineitis risponde a Kean

(Adnkronos) – Soltanto un pari tra Fiorentina e Torino. Nel lunch match della 21esima giornata di Serie A, la partita tra viola e granata finisce 1-1. Tanti rimpianti per Palladino, con i viola in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Kean e in superiorità numerica per due terzi di partita dopo l’ingenua espulsione di Dembelé. Nella ripresa però i granata riescono a trovare il pari con Gineitis, bravo a sfruttare un errore in uscita della Fiorentina nella ripresa. Con questo punto la Fiorentina sale a 33 punti, a -4 dal quarto posto occupato dalla Juventus, mentre il Torino raggiunge quota 23.

In avvio è la Fiorentina a prendere in mano la partita. I viola fanno girare bene il pallone ispirati da Gudmundsson, che cerca il tiro in un paio di occasioni senza riuscire a impensierire Milinkovic-Savic. Il Torino attende basse e riparte con pericolosità, rendendosi pericolosa con gli inserimenti dei centrocampisti: Tameze colpisce di testa da centro area, De Gea blocca facilmente. La partita rischia di cambiare al 33′: Ali Dembelé, giovane terzino granata, si fa espellere ingenuamente dopo aver rimediato il secondo giallo per una trattenuta a centrocampo su Gudmundsson. Il vantaggio viola arriva sei minuti più tardi: al 39′ Colpani si coordina e calcia al volo in mezza rovesciata trovando la parata di Milinkovic-Savic, che sulla respinta si vede superato dal tap-in di Moise Kean, al 12esimo gol in campionato. La reazione del Torino è affidata a Karamoh, che calcia da posizione defilata ma non riesce a trovare la porta e a Coco, che colpisce la traversa da corner. Il primo tempo finisce quindi 1-0 per la Fiorentina.

Il copione non cambia nel secondo tempo. La Fiorentina sfrutta l’uomo in più per far girare il pallone alla ricerca di spazi, mentre il Torino fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 70′ però i granata riescono, a sorpresa, a pareggiare: errore banale in uscita dei viola, con Gineitis che anticipa Adli sul passaggio corto di Comuzzo e si presenta tutto solo davanti a De Gea, battendo il portiere spagnolo. Termina quindi 1-1 al Franchi, con la Fiorentina che esce tra i fischi del suo pubblico.