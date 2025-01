Gauff, la vittoria agli Australian Open è dedicata a TikTok: “Rip”

(Adnkronos) –

Coco Gauff è una delle tenniste più attive su TikTok del circuito. La statunitense, numero tre del mondo, produce quotidianamente contenuti di ogni tipo, condividendo i suoi migliori scambi in campo come le ricette della sua cucina. E poi ancora, balletti, outfit, gag con gli amici. Insomma, si può dire che TikTok fosse il social network preferito di Gauff, che ora dovrà fare i conti con il ban dell’app cinese dagli Stati Uniti.

Dopo aver vinto il suo match contro Belinda Bencic, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, Gauff ha così dedicato il tradizionale messaggio sulla telecamera proprio al social cinese scrivendo “RIP TikTok Usa”. E ne ha parlato anche in conferenza stampa: “Non si può più accedere negli Stati Uniti. Dopo la partita non sono riuscita ad accedere dal mio telefono. Ma ho la sensazione che in qualche modo TikTok tornerà”.