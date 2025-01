Israele, gli ostaggi rilasciati: libere Romi, Emily e Doron – Video

(Adnkronos) – Romi Gonen, Emily Damari, e Doron Steinbrecher sono libere dopo 470 di prigionia a Gaza. Le 3 ragazze, liberate da Hamas nell’accordo con Israele che ha prodotto la tregua a Gaza e l’avvio del rilascio degli ostaggi, vengono riconsegnate dalla Croce Rossa alle forze armate israeliane (Idf). Le giovani riabbracciano le loro madri e vengono condotte in ospedale, in Israele, per esami medici dopo la lunghissima prigionia.