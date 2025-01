Napoli, festa all’aeroporto dopo la vittoria di Bergamo. E i tifosi pungono Kvara

(Adnkronos) – Dopo la vittoria, la festa. L’entusiasmo per il trionfo di Bergamo ha invaso Napoli, che nella serata di ieri si è riversata in strada per celebrare il successo contro l’Atalanta, battuto dagli azzurri per 3-2 a domicilio, e attendere i giocatori al loro rientro in città. In migliaia sono infatti andati all’aeroporto di Capodichino, dove nella notte è atterrata la squadra di Antonio Conte, accogliendola con fuochi d’artificio, cori e fumogeni.

I video hanno invaso i social network e alimentato le speranze scudetto dei tifosi partenopei, ora a +7 sull’Atalanta e a sei punti dall’Inter seconda, impegnata stasera a San Siro contro l’Empoli e con una partita da recuperare contro la Fiorentina.

Prima della festa a Capodichino, i tifosi del Napoli hanno festeggiato il successo nello scontro diretto contro l’Atalanta sui social. “Credo che pochi si rendano conto dell’impresa che Antonio Conte sta realizzando. Può sembrare normale tutto questo, ma non lo è”, scrive un utente su X. Si scomodano anche paragoni importanti: “McTominay ha fatto un gol alla Marek”, ricordando gli inserimenti di Hamsik. “Il lavoro di Conte è sintetizzato dal fatto che 3 mesi fa il Napoli ha preso una lezione di calcio dall’atalanta e adesso sono andati a vincere a casa loro”, scrive un altro, ricordando come la Dea, nel girone d’andata, abbia dominato 3-0 al Maradona.

In molti, poi, dedicano un pensiero a Kvaratskhelia, che da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: “Tre punti importanti presi. Si vince col gruppo, non con chi si sente fenomeno per 5-6 mesi”, è il chiaro riferimento di un utente al georgiano. Più esplicito un altro tifoso: “Kvara chi? Ci pensa Scott McTominay”.