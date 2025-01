Sinner-Rune: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, dopo la facile vittoria contro Marcos Giron al terzo turno degli Australian Open, affronta Holger Rune. A Melbourne si alza quindi il livello, con l’azzurro che sfida il danese, numero 13 del mondo, per centrare i quarti di finale del primo Slam della stagione, a cui arriva da campione in carica.

La sfida tra Sinner e Rune è in programma lunedì 20 gennaio non prima delle 4 ora italiana. I precedenti tra i due sono in perfetta parità, con due vittorie a testa in quattro sfide.

Sinner-Rune sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.