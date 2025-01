Ben Shelton, chi è l’avversario di Sonego agli Australian Open

(Adnkronos) – Si chiama Ben Shelton l’ostacolo tra Lorenzo Sonego e la storia. L’azzurro affronterà il tennista americano, testa di serie numero 12, ai quarti degli Australian Open 2025. In una sfida che potrebbe poi regalare un derby tutto italiano in semifinale, con Jannik Sinner impegnato contro Alex De Minaur nel suo quarto.

Ma chi è Ben Shelton? Nato il 9 ottobre 2002 ad Atlanta, Stati Uniti, Ben Shelton è un figlio d’arte. Con il tennis nel destino, ma almeno non da subito. Ben è figlio di Bryan, giocatore americano degli anni Novanta, mai entrato nella top 50 mondiale. Da piccolo era appassionato di football americano e si è avvicinato al tennis solo più avanti con l’età, con l’esempio del mito Andy Roddick (punto di riferimento insieme a Roger Federer). I suoi primi tornei sono tutti in casa: Shelton ha giocato vari Challenger prima di accedere all’Atp 250 di Atlanta, nel 2022, dove venne eliminato da John Isner dopo oltre due ore di gioco. Agli appassionati tornerà in mente un particolare: Shelton iniziò a farsi notare nel circuito qualche settimana dopo, al Masters 1000 di Cincinnati. Eliminando prima

Lorenzo Sonego

al primo turno e poi il numero 5 al mondo Casper Ruud. Nel 2024, l’americano ha trionfato All’Atp di Houston, battendo in finale il francese Tiafoe. Replicando, curiosità, il titolo vinto da suo padre Bryan nel 1992. In carriera ha raggiunto solo una volta le semifinali di uno Slam, agli Us Open 2023.

Quel giorno, il 17 agosto 2022, Shelton (partecipante come wild card) ha eliminato Sonego a Cincinnati con un 7-6(5) 3-6 7-5, in un match tiratissimo. L’azzurro ha però avuto la sua rivincita un anno dopo, al Roland Garros 2023, con un agile 6-4 3-6 6-3 6-3.

Lorenzo Sonego è intervenuto così – in collegamento da Melbourne con “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento – sul prossimo confronto contro l’americano: “Ho seguito il match con Musetti e cercherò di vendicarlo. Shelton serve molto bene ed è forte fisicamente, sarà difficile ma più si va avanti e più si alza il livello. L’azzurro ha poi commentato la sua vittoria contro Tien: “È stata una bella partita, ho giocato un grandissimo tennis contro un giocatore giovane, molto carico e che arrivava da tante vittorie. Sono contento della prestazione, ho mantenuto continuità e sono riuscito a vincere. Sto tenendo un livello molto alto e sono contento degli ultimi miglioramenti. Non mi aspettavo di arrivare così in fondo nel primo Grande Slam della stagione, ma sono felice”.