Djokovic, le scuse di Tony Jones: “Era umorismo, nessuna mancanza di rispetto”

(Adnkronos) – Arrivano le scuse a Novak Djokovic. Dopo le polemiche per le frasi, poco rispettose, del giornalista di Channel 9 Tony Jones rivolte al tennista serbo durante una diretta ai tifosi di Nole, lo stesso Jones ha deciso, questa mattina, di scusarsi pubblicamente: “Sono stato informato che Novak e il suo team erano arrabbiati per le mie parole. Si trattava di semplice umorismo, come faccio spesso”, ha spiegato il giornalista, “ma in ogni caso mi sono messo in contatto con loro per scusarmi di qualunque mancanza di rispetto potesse aver percepito Djokovic da parte mia. Oggi quindi ribadisco pubblicamente le mie scuse”.

Novak Djokovic, dopo la vittoria agli ottavi di finale degli Australian Open contro Jiri Lehecka, si era rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell’immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. In molti si erano chiesti il perché di questo gesto, e a spiegarlo era stato proprio il tennista serbo con un messaggio pubblicato sul suo profilo X: “Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti”, ha detto Nole, “né lui né Channel 9 si sono scusati”.

Il riferimento di Djokovic è a un video in cui si vede Tony Jones intrattenere una diretta davanti a una folla di tifosi serbi, in delirio per Djokovic. Il giornalista di Channel 9 si rivolge ai supporters di Nole dicendo: “Novak è sopravvalutato, Novak è un ex giocatore, buttatelo fuori”. Parole che evidentemente non sono piaciute al campione serbo.

Nelle scorse ore, sulla vicenda, era arrivato anche il comunicato di Channel 9: “Non volevamo offendere nessuno, né Djokovic né tantomeno i suoi fan”, è stata la breve nota dell’emittente ufficiale degli Australian Open.

A seguire ecco le parole del primo ministro australiano, Antonhy Albanese, intervenuto a Radio ABC: “Ho visto le parole di Tony Jones e rivolte a Novak Djokovic e ai suoi tifosi. C’è bisogno di maggiore gentilezza e rispetto da entrambe le parti. Questo vuole la gente”.