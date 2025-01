Hamilton, il primo giorno in Ferrari: “Un sogno che si realizza”

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Lewis Hamilton è sbarcato finalmente a Maranello per iniziare a preparare la nuova stagione di Formula 1 con la Ferrari. A partire dal Mondiale 2025, al via il weekend del 16 marzo in Australia, l’ormai ex pilota della Mercedes prende infatti il posto di Carlos Sainz, volato in Williams, al fianco di Charles Leclerc. Oggi, Hamilton ha vissuto le sue prime ore nel quartier generale della Rossa, anche se la pioggia di questa mattina ha rimandato il suo esordio al volante della Rossa, previsto per mercoledì, mentre nel pomeriggio Lewis si cimenterà con il simulatore.

A celebrare il suo primo giorno in Ferrari è arrivato anche il post di Hamilton, pubblicato sui suoi profili social ufficiali: “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni”, ha scritto l’inglese, presentatosi a Maranello in giacca e cravatta, “ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.