Sei nuovi cardiologi assunti a tempo indeterminato presso il presidio ospedaliero di Cremona. Dopo anni di attesa e pianta organica in sofferenza, l’Asst di Cremona riesce ora a dare seguito al potenziamento di questo reparto dove dallo scorso anno ha preso servizio un nuovo primario, Carlo Maria Lombardi.

Con un decreto del direttore generale Ezio Belleri del 10 gennaio, viene sancita l’assunzione a tempo indeterminato di 6 dirigenti medici: gli specialisti Federica Marrara, Manuel Serini, Giulia Ghizzoni classificatisi ai primi posti nella graduatoria di merito del concorso; e gli specializzandi Dauphine Zippo e Mauro Riccardi, la cui assunzione decorrerà al conseguento della specializzazione, prevista entro la fine di gennaio.

Viene inoltre disposta l’assunzione dello specializzando Paolo Fornaro, per il quale, nell’attesa del conseguimento della specialità, verrà stipulato un contratto a tempo determinato.

La graduatoria del concorso era stata pubblicata lo scorso 13 dicembre, quindi, come da prassi, era stata sondata la volontà dei medici di accettarne l’esito.

Il fabbisogno del presidio ospedaliero del capoluogo è appunto pari a sei medici, mentre per l’ospedale OglioPo, dove dallo scorso anno sono stati raddoppiati i posti letto (da 6 a 12) e dove sono state potenziate le apparecchiature, ammonta a quattro professionisti.

L’assunzione di personale medico è da tempo un elemento critico e non solo per l’azienda sanitaria cremonese ma per tutta la sanità pubblica, dove spesso purtroppo i concorsi vanno a vuoto. Tra i reparti in sofferenza in viale Concordia c’è anche Neurologia, dove pure si attende l’esito di un concorso e dove l’attivatà ambulatoriale funziona in modalità ridotta.

Giuliana Biagi

