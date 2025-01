Trump e il Golfo d’America, la risata di Hillary Clinton – Video

(Adnkronos) – Donald Trump pronuncia il discorso dopo il giuramento come presidente degli Stati Uniti, tanti applaudono e qualcuno ride. E’ Hillary Clinton, che non riesce a rimanere seria mentre il presidente annuncia che il Golfo del Messico cambierà nome.

“Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America”, dice Trump. Tra la platea che ascolta il suo discorso, al Campidoglio, spicca la reazione di Hillary Clinton. La moglie dell’ex presidente Bill Clinton non trattiene una risata che non sfugge alle telecamere e rimbalza sui social.