Trump, il messaggio di Putin: “Russia pronta a dialogo su Ucraina”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin saluta l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, in programma oggi 20 gennaio 2025, ribadisce la disponibilità della Russia al dialogo con la nuova amministrazione americana sulla guerra in Ucraina, rende noto l’agenzia Tass.

“La cosa più importante è eliminare le cause profonde, di cui abbiamo parlato molte volte, della crisi (che ha innescato il conflitto in Ucraina, ndr)”, ha affermato il presidente russo parlando di fronte al Consiglio di sicurezza nazionale. Putin ha espresso la disponibilità della Russia “anche al dialogo con la nuova Amministrazione americana sul conflitto in Ucraina”. “Questa è la cosa più importante”, ha ripetuto, citato dall’agenzia Tass.