Djokovic-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match agli Australian Open. Nei quarti di finale si affrontano due dei favoriti per la vittoria finale: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo si è qualificato dopo aver eliminato Lehecka nell’ultimo turno, mentre lo spagnolo ha superato Draper.

La sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è in programma oggi, martedì 21 gennaio, come secondo match della sessione serale, che inizerà, alla Rod Laver Arena, non prima delle 9 italiane. I due si sono affrontati già otto volte, con i precedentic che sono in perfetto equilibrio con quattro successi a testa.

Djokovic-Alcaraz sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.