Russia, il mistero dei soldati nordcoreani: pronti a tutto, ma sono spariti dal fronte

(Adnkronos) – Preparati, indottrinati, motivati. E l’identikit dei soldati nordcoreani che in Russia, nella regione del Kursk, combattono accanto alle truppe di Vladimir Putin contro l’Ucraina. O meglio, combattevano.

E’ chiaro oramai, dall’esame degli equipaggiamenti in loro dotazione e degli scritti che portano con sé, che i soldati di Kim Jong-un sono una élite: sono molto più preparati, anche ideologicamente, e motivati dei fanti russi con cui condividono il fronte. Il leader di Pyongyang ha inviato loro messaggi di auguri di buon anno e di accorato ringraziamento per il servizio prestato alla patria scritti a mano, il 31 dicembre e il primo gennaio.

La missione nordcoreana nella regione russa del Kursk mai confermata ufficialmente da Mosca o Pyongyang, porta con se sin dall’inizio un alone di mistero. Negli ultimi giorni, dopo settimane di assalti feroci, per esempio, i soldati sono scomparsi all’improvviso dalla linea del fronte nella regione russa del Kursk, dove ora combattono solo russi.

Ma alcuni dettagli sulla missione cominciano faticosamente ad emergere: i soldati sono altamente motivati, organizzati, bene addestrati e perfino meglio equipaggiati dei fanti russi. Contrariamente ai soldati di Mosca, che si arrendono facilmente al nemico, i nordcoreani combattono fino alla morte o si fanno esplodere con una granata per evitare la cattura. Accorrono incuranti del pericolo per portare in salvo un loro compagno ferito. E studiano nei dettagli le battaglie a cui hanno preso parte per superare gli errori commessi.

Indosso, portano fogli di carta esposti alle intemperie scritti in coreano e tradotti grossolanamente in russo. I soldati ucraini ne hanno recuperati alcuni sul corpo di un militare ucciso questo mese. Si tratta di istruzioni impartite dai comandi russi, inclusa la raccomandazione di fare prigionieri nei loro assalti alla linea del fronte. Il breviario contiene 23 frasi in tutto, scrive il Washington Post, dopo aver parlato con alcuni militari ucraini dell’Ottavo reggimento delle forze per le operazioni speciali operativo nel Kursk.

Ognuno dei soldati nordcoreani in Russia, oltre ai fogli scritti a mano, ha kit di pronto soccorso, ID militari russe, una pala, un coltello fabbricato in ucraina, due fucili d’assalto russo AK-12, altri equipaggiamenti. Ai nordcoreani i russi sembrano aver offerto il meglio. “I russi hanno cercato di farsi belli agli occhi dei nordcoreani”, ha commentato uno dei soldati ucraini coinvolti con i nordcoreani, lasciando intendere il rovesciamento dei rapporti di forza fra Mosca e Pyongyang, considerata in epoca sovietica come rozza provincia, già segnalato dalla visita di Vladimir Putin nel ‘regno eremita’ la scorsa estate.

Due soldati nordcoreani sono stati catturati vivi, anche se feriti, dalle forze ucraine e trasferiti a Kiev. Circa altri 4mila sono stati uccisi o feriti, secondo informazioni diffuse dal Presidente Volodymir Zelensky senza altre conferme. La scomparsa improvvisa dal fronte dei militari nordcoreani potrebbe essere dovuta a questi ingenti perdite e alla necessità di raggrupparsi. “Stanno leccandosi le ferite”, dice Vitali, soldato ucraino di 25 che il mese scorso ha preso parte a uno scontro a fuoco con i nordcoreani durato otto ore.

I messaggi attribuiti a Kim potrebbero essere stati inviati da Pyongyang o essere la trascrizione da parte degli stessi soldati di un messaggio del leader letto ad alta voce dai loro comandanti. In ogni caso, un segno di importanza. “State facendo sacrifici incredibili, provando la gioia di vittorie in battaglia ottenute a caro prezzo, della nobile esperienza di combattimento, l’emozione senza prezzo di un vero patriottismo e spirito di fratellanza, e tutto così lontano dalla madrepatria”, recita il testo di uno dei due messaggi di Kim. “Non so nemmeno come trovare le parole giuste per incoraggiarvi propriamente ed esprimere a voi la gratitudine per il vostro impegno e sforzo senza risparmio. Mi mancate davvero compagni”.

Altri appunti contengono una descrizione meticolosa dei combattimenti. Esperienze studiate in dettaglio per migliorare le tecniche di combattimento e la comprensione delle tecnologie messe in campo.

Ritrovato la scorsa settimana anche un quadernetto con versi di canzoni nordcoreane patriottiche. “Il mio destino è sempre condiviso con la patria”, uno dei versi che hanno convinto gli ucraini anche della forte motivazione ideologica di questi soldati, decisamente più pronunciata che nei loro colleghi russi, spesso spinti al fronte per ragioni economiche, se non per scontare una condanna.

Appena arrivati al fronte, i nordcoreani si muovevano in gruppo e non scappavano all’arrivo dei droni ucraini che li colpivano così senza difficoltà. I nuovi arrivati hanno poi dimostrato di essere pronti a questo tipo di combattimento, in forma fisica e con capacità di tiratori scelti. I nordcoreani sanno adattarsi.

“Nel modo di combattere attuale, con droni da ricognizione in tempo reale e droni per colpire, non riuscire a disperdere il gruppo di combattimento in unità più snelle di due o tre soldati rischia di provocare molte vittime”, si legge su uno dei fogli di appunti dei nordcoreani. “Anche quando il cielo crolla, sono le braccia della patria che proteggono le nostre vite, mi sento sempre al sicuro perché sono abbracciato da queste braccia benevolenti”. Un soldato ha scritto, con implicita accusa ai russi, “di essere arrivato sul campo di battaglia non preparato, perché non era stato informato di dettagli cruciali sulle postazioni nemiche, di artiglieria o sui siti di lancio dei droni”.

Sono stati effettuati prelievi sui corpi dei soldati uccisi, da specialisti britannici e sudcoreani, per effettuare esami del Dna in grado di confermarne la provenienza geografica.