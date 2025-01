Sinner-De Minaur, sarà il decimo confronto: il record di Jannik contro l’australiano

(Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur ormai è un classico del tennis contemporaneo. Dalle Next Gen Atp Finals ai quarti degli Australian Open (in programma domani, mercoledì 22 gennaio), passando per l’ultima Coppa Davis, il confronto tra i due si vede di frequente. La curiosità è che il numero 1 al mondo è ancora imbattuto contro l’australiano, che stavolta avrà però dalla sua il supporto del pubblico di casa, pronto a tifare sugli spalti della Rod Laver Arena di Melbourne.

Finora, sono nove i precedenti tra i due tennisti. Sinner ha sempre vinto contro l’australiano, a cominciare dal primo incontro del 2019 a Milano, alle Next Gen Atp Finals. I match tra i due si sono inoltre giocati sempre sul cemento, solo una volta sulla terra rossa: a Madrid, nel 2022. La superiorità del numero 1 al mondo è stata fin qui schiacciante, visto che De Minaur è riuscito a conquistare solo un set contro Jannik. Negli ultimi mesi, tre i confronti: uno nel torneo di Rotterdam in cui Sinner ha liquidato la pratica in due set, uno alle Atp Finals di Torino e uno nel match di singolare di Coppa Davis tra Italia e Australia. Anche a Malaga, l’azzurro aveva regolato l’australiano con un morbido 6-3 6-4.

Il decimo confronto, domani alle 9: 30 italiane, vale la semifinale a Melbourne

.