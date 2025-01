Trump lancia Stargate, progetto da 500 miliardi per Intelligenza Artificiale

(Adnkronos) –

Un progetto da “almeno 500 miliardi” per un nuovo programma di Intelligenza Artificiale, lo Stargate, che creerà “100mila posti di lavoro americani”. Donald Trump, al secondo giorno del suo mandato da presidente degli Stati Uniti, annuncia il via al progetto vedrà il governo degli Stati Uniti collaborare con OpenAI, Oracle e SoftBank, multinazionale giapponese della tecnologia, con investimenti che potrebbero raggiungere i 500 miliardi di dollari.

Il progetto “con tecnologia tutta made in Usa” prevede che le tre aziende investano inizialmente 100 miliardi di dollari insieme, cifra che potrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari entro la fine del secondo mandato di Trump. “Arriveranno investimenti mai visti, a livelli mai visti prima. Arriva molto denaro da gente di qualità assoluta, gente fiduciosa dopo la mia vittoria”, dice il presidente. “Sarà un progetto davvero speciale, la cosa più grande di tutte. Alla fine del mio primo giorno di lavoro, nel complesso ci siamo assicurati circa 3 trilioni di dollari di investimenti: per la fine della settimana saranno 6 o 7. L’Intelligenza Artificiale è un fronte caldissimo, questi soldi in un altro momento sarebbero andati alla Cina”, aggiunge Trump.