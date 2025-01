William e Kate, la scelta ‘furba’ di vestire coordinati: “Non solo un’esigenza estetica”

(Adnkronos) –

William e Kate si vestono secondo una ‘strategia’. La scelta degli outfit indossati nelle occasioni pubbliche dai reali britannici, e che spesso sembrano abbinati o coordinati, non risponde solo a un’esigenza estetica ma è legata da un motivo conduttore, un colore che ricorre, uno stile comune. Soprattutto quando si parla di William, Kate, e i loro tre figli. A spiegare cosa ci sia dietro questa scelta è l’esperta di moda citata dalla rivista ‘Faboulous’, Amber Graafland.

Non è solo ricerca di perfezione, che non manca: “Quando Kate, il Principe William e i loro figli indossano abiti coordinati non si tratta solo di apparire esteticamente piacevoli, ma anche complementari”., dice Amber Graafland.

“Abbinando gli outfit e attenendosi a un tema cromatico, mostrano un fronte unito. È una tecnica che il Principe William e la Principessa Kate usano per trasmettere un’idea di sintonia in occasione di impegni ufficiali, e la usano anche con i loro figli”. “I Galles sanno che presentando un’immagine raffinata ma anche armoniosa trasmettono l’idea di una famiglia affiatata e con un forte legame. Questo li rende immediatamente riconoscibili a livello globale”.

Le occasioni in cui i reali hanno coordinato i loro abiti sono molte. Una tra tutte, l’incoronazione di Re Carlo, ad esempio, dove Kate e Charlotte erano perfettamente affiatate, con abiti bianchi disegnati da Alexander McQueen e scarpe in tinta. L’abito a mantello di Charlotte riprendeva la forma del mantello dell’Ordine Reale Vittoriano che Kate ha indossato per la storica occasione, tagliato in un ricco tessuto blu con finiture scarlatte. Per entrambe capelli raccolti e copricapi floreali in argento, disegnati da Alexander McQueen e Jess Collet.