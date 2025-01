Ict, Galli (Miur): “Dobbiamo lavorare insieme con le imprese”

(Adnkronos) – ”Ci sono delle opportunità in Europa e siamo in grado di influenzare il contenuto dei bandi Ue, grazie alla mappatura degli interessi nazionali, sia della comunità scientifica che delle imprese. Nel Quantum abbiamo lavorato insieme pubblico e privato per parlarsi per l’Ict. Il mondo delle ricerca e le imprese devono parlarsi. E’ necessario un coordinamento delle attività e degli investimenti. Dobbiamo lavorare insieme per evitare le dispersioni”. Lo sottolinea Francesca Galli, dirigente ufficio di Gabinetto del Miur, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.