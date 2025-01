Sinner travolge De Minaur e vola in semifinale Australian Open 2025

(Adnkronos) –

Jannik Sinner batte Alex De Minaur oggi 22 gennaio nei quarti di finale degli Australian Open 2025 e vola in semifinale. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, batte l’australiano testa di serie numero 8 per 6-3, 6-2, 6-1 in 1h47. Venerdì il 23enne altoatesino affronterà in semifinale lo statunitense Ben Shelton, numero 21 del tabellone, che nei quarti ha superato l’azzurro Lorenzo Sonego in 4 set.

Sinner, di nuovo in condizioni ottimali dopo i problemi fisici accusati negli ottavi contro Holger Rune, vince il decimo confronto diretto con l’australiano, confermando una superiorità indiscutibile nei confronti del rivale. Il match di oggi non ha storia. Il numero 1 del mondo non cede mail servizio, cancella l’unica palla break concessa e comanda costantemente il gioco.

Il servizio funziona come nei giorni migliori, Sinner per buona parte del match rimane sopra il 70% di prime palle (la cronaca) e quando non deve ricorrere alla seconda fa quasi sempre punto (80%). De Minaur non riesce a reggere il ritmo forsennato imposto dal numero 1 del mondo. Quando subisce il break non riesce più a rientrare in partita.

“Quando ottieni subito il break, le cose diventano più facili. De Minaur è un lottatore e non molla. Il pubblico è stato molto sportivo, abbiamo giocato in un’atmosfera straordinaria. Questi match possono cambiare rapidamente se il livello cala, ma sono molto contento della mia prestazione”, dice Sinner nell’intervista post-partita.

I problemi fisici accusati due giorni fa sono un ricordo: “Ieri è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato 30-40 minuti con i miei coach. La routine dipende sempre da come ci si sente, ho un team molto esperto che capisce e interpreta ogni momento anche meglio di quanto faccia io. Dal punto di vista fisico si recupera in fretta quando si è giovani… Mi piace dormire, ho cercato di rilassarmi e recuperare per la sfida di oggi. Mi sono svegliato bene, mi sentivo pronto. Il risultato è stato eccellente”.

Ora, la semifinale. Sinner affronterà Shelton. “E’ un gran mancino, ha tante rotazioni e un gran servizio, spero di riuscire a rispondere”. Dall’altra parte del tabellone si sfidano Novak Djokovic e Alex Zverev. “Djokovic ha vinto una partita straordinaria con Alcaraz, è un peccato che si siano dovuti affrontare nei quarti: la loro è la rivalità del momento, una partita di quel livello è una semifinale o una finale”, dice.

Nel primo set, Sinner spezza l’equlibrio nel quarto game (3-1) e non concede nessuna opportunità di rientro all’avversario fino al 6-3.

Copione ancor più definito nel secondo set: break immediato del numero 1 del mondo, che nel game successivo concede e cancella l’unico breakpoint costruito dall’australiano. Sinner martella senza sosta, allunga ulteriormente (5-1) e chiude la frazione per 6-2 dopo nemmeno 80 minuti di gioco.

Il game d’apertura del terzo set è la sintesi del match. De Minaur si spreme per salire 40-15, Sinner macina tennis conquistando 4 punti di fila e piazzando subito il break che proietta il numero 1 del mondo verso il traguardo. L’azzurro scappa sul 4-0 e chiude in scioltezza per 6-1: ora la semifinale con Shelton, appuntamento venerdì.